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Верзилов обратится в полицию из-за матерного слова на двери квартиры матери

15:44, 26.10.2018
Верзилов обратится в полицию из-за матерного слова на двери квартиры матери
Фото: скриншот видео youtube.com

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов обратится в полицию после того, как неизвестные на входной двери московской квартиры его матери написали матерное слово красной краской.

Инцидент произошел вчера, в день рождения активиста.

«Помимо всех, кто поздравлял меня с днём рождения вчера (огромное всем спасибо, котята!), появилось ещё одно поздравление, оставленное в 23.00 на двери квартиры, где живет моя мама в Москве. Подаем заявление в полицию об угрозе физической расправы — надо же поблагодарить ребят!» — написал он в Twitter.

Напомним, в сентябре Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Российские врачи не нашли подозрительных веществ у него в крови и перевели его в реанимацию НИИ им. Склифосовского. В Берлине, куда активиста доставили для лечения, врачи предположили, что он был отравлен.

Сам Верзилов заявил, что за его отравлением стоят российские спецслужбы.

Происшествия
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