Петр Верзилов назвал российские спецслужбы виновными в его отравлении
Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов считает, что за его отравлением стоят российские спецслужбы.
«Отравление было столь профессиональным, что нельзя сделать никаких других выводов. Не прошло и нескольких дней перед тем, как я что-то почувствовал — все произошло незамедлительно. Я ничего не помню о последующих днях»,— заявил Верзилов Bild.
Он также допустил, что поводом для отравления могло послужить намерение заняться расследованием убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР.
Врачи немецкой клиники Charite не смогли установить причину отравления участника группы Pussy Riot.
Накануне участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила, что Петра Верзилова выписывают из больницы.Происшествия
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