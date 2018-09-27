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Происшествия

Петр Верзилов назвал российские спецслужбы виновными в его отравлении

07:10, 27.09.2018
Петр Верзилов назвал российские спецслужбы виновными в его отравлении
Фото: скриншот видео youtube.com

Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов считает, что за его отравлением стоят российские спецслужбы.

«Отравление было столь профессиональным, что нельзя сделать никаких других выводов. Не прошло и нескольких дней перед тем, как я что-то почувствовал — все произошло незамедлительно. Я ничего не помню о последующих днях»,— заявил Верзилов Bild.

Он также допустил, что поводом для отравления могло послужить намерение заняться расследованием убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР.

Врачи немецкой клиники Charite не смогли установить причину отравления участника группы Pussy Riot.

Накануне участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила, что Петра Верзилова выписывают из больницы.

Происшествия
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