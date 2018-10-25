Только 3% россиян связали отравление Скрипалей со спецслужбами РФ – «Левада-центр»

Всего лишь 3% россиян считают, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны российские спецслужбы. Такие данные приводит «Левада-центр».



Большинство (56%) считают, что «это мог быть кто угодно», 28% обвиняют в причастности к отравлению британские спецслужбы. 13% затруднились ответить. Респонденты стараются придерживаться официальной линии, поэтому результаты опросов ожидаемы, передает РБК со ссылкой на социолога «Левада-центра» Дениса Волкова.

«Особых проблем с признанием того, что наши спецслужбы могли кого-то отравить, люди не испытывают. И все-таки ответы «мог бы быть кто угодно» во многом показывают нежелание расходиться с официальной позицией и подспудном ощущении, что это вполне могли быть российские спецслужбы», — заявил Волков.

Отмечается, что мнение россиян не изменили ни интервью Руслана Боширова и Александра Петрова RT.

Напомним, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Лондон заявляет, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.



The Insider и Bellingcat сообщили, что за личностью Боширова скрывается некий полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Другой подозреваемый Петров оказался военным врачом и полковником ГРУ Александром Мишкиным.

