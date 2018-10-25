Возле арт-объекта «Счастье не за горами» в Перми установят видеокамеры

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Власти Перми объявили конкурс на установку камер видеонаблюдения на городской набережной возле арт-объекта «Счастье не за горами». Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен разместить одну камеру возле инсталляции, вторую камеру — перед площадью Европы у Речного вокзала. Стоимость контракта составляет 483 тыс. рублей. Заказчиком выступило МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

Работы должны быть выполнены в течение 5 дней с даты подписания документов.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. В мэрии рассказали, что отреставрированная надпись появится, предположительно, через два месяца. Вскоре пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в порче арт-объекта.

Историю самого знаменитого арт-объекта Перми читайте в материале «Реального времени».



