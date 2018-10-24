Итоги дня: бомбы для Обамы и Клинтонов, Сидякин в Башкирии и «беспрецедентный» рост зарплат

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 октября.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил руководителем администрации главы республики Александра Сидякина. Ранее он являлся депутатом Госдумы от Татарстана, а также занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин похвастался «беспрецедентными темпами» роста зарплат на «правительственном часе» в Совете Федерации. Его раскритиковала глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, заявив, что он не является экспертом в вопросах, которые он курирует.

Татарстанское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», Utair, «Северный ветер» и «Сибирь». Их обвиняют «в установлении экономически, технологически и иным образом необоснованно завышенных тарифов» на перевозки по маршруту Казань — Москва.

В почте, отправленной в дом бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, нашли бомбу. Аналогичные взрывные устройства были отправлены в офис экс-президента США Барака Обамы, Белый дом и телекомпанию CNN.

Официальный клуб болельщиков ЦСКА отверг обвинения министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в адрес россиян, которые, по его словам, сами виноваты во вчерашнем инциденте в римском метро, когда под людьми обрушился эскалатор. Всего в результате инцидента пострадали около 30 человек.