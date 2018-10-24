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Официальный клуб болельщиков ЦСКА сделал заявление по поводу инцидента в римском метро

18:44, 24.10.2018 2

Официальный клуб болельщиков ЦСКА отверг обвинения министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в адрес россиян, которые, по его словам, сами виноваты во вчерашнем инциденте в римском метро, когда под людьми обрушился эскалатор.

Также о том, что в случившемся виноваты россияне, говорила и мэр Рима Вирджиния Раджи, заявившая, что «болельщики прыгали и танцевали на ступенях эскалатора».

«В адрес клуба болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия. Со слов свидетелей, никаких «танцев, прыжков и бардака» на эскалаторе не было. Среди пострадавших самые тяжелые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани. К тому же медицинская помощь к месту происшествия добиралась порядка 30—40 минут. Многих пострадавших уже выписали из больницы, в скором времени они вернутся в Россию», — говорится в сообщении клуба.

Там отметили, что в итальянских СМИ появилась информация о том, что данный эскалатор являлся аварийным с 2016 года и на нем не проводились необходимые профилактические работы с 2015 года.

Также было опубликовано видео, на котором видно, что ехавшие на эскалаторе болельщики ЦСКА не прыгали и не танцевали, а спокойно спускались вниз.

Ранее сообщалось, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро.

СпортФутболПроисшествия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:53
    Вообще то даже если и представить, что люди прыгали, чего не было и это видно на видео. То эскалатор все равно должен иметь запас прочности и быть рассчитан на предельные нагрузки, которые многократно превышают вес полностью заполненных людьми ступеней. Так же как мосты при открытии испытывают гружеными грузовиками.
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  • Анонимно 19:44
    Вы хотите сказать все кругом врут, даже Итальянцы, а может все таки болельщики ЦСКА виноваты, хватит вести себя как быдло!
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