Официальный клуб болельщиков ЦСКА сделал заявление по поводу инцидента в римском метро

Официальный клуб болельщиков ЦСКА отверг обвинения министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в адрес россиян, которые, по его словам, сами виноваты во вчерашнем инциденте в римском метро, когда под людьми обрушился эскалатор.

Также о том, что в случившемся виноваты россияне, говорила и мэр Рима Вирджиния Раджи, заявившая, что «болельщики прыгали и танцевали на ступенях эскалатора».

«В адрес клуба болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия. Со слов свидетелей, никаких «танцев, прыжков и бардака» на эскалаторе не было. Среди пострадавших самые тяжелые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани. К тому же медицинская помощь к месту происшествия добиралась порядка 30—40 минут. Многих пострадавших уже выписали из больницы, в скором времени они вернутся в Россию», — говорится в сообщении клуба.

Там отметили, что в итальянских СМИ появилась информация о том, что данный эскалатор являлся аварийным с 2016 года и на нем не проводились необходимые профилактические работы с 2015 года.

Также было опубликовано видео, на котором видно, что ехавшие на эскалаторе болельщики ЦСКА не прыгали и не танцевали, а спокойно спускались вниз.

Ранее сообщалось, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро.