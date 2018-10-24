Глава Минтруда РФ заявил о «беспрецедентных темпах» роста зарплат в стране

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин похвастался «беспрецедентными темпами» роста зарплат на «правительственном часе» в Совете Федерации. При этом он подчеркнул, что зарплаты россиян растут и в реальном выражении.

«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год, заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — приводит «Интерфакс» слова главы Минтруда.

Чиновник добавил, что в этом случае серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума.

Однако, по данным Росстата, реальные доходы россиян сокращаются второй месяц подряд. Их падение ускорилось в сентябре до 1,5% после падения на 0,9% в августе в годовом выражении.