ФАС обвинило четыре авиакомпании в завышении цен на перелеты из Казани в Москву
Татарстанское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», Utair, «Северный ветер» и «Сибирь».
Их обвиняют «в установлении экономически, технологически и иным образом необоснованно завышенных тарифов» на перевозки по маршруту Казань — Москва, сообщается на сайте ведомства.
На данный момент для разбирательства создана специальная комиссия.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба планирует разработать новую схему ценообразования на билеты на самолеты.БизнесТранспорт Татарстан
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