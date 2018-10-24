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ФАС обвинило четыре авиакомпании в завышении цен на перелеты из Казани в Москву

15:44, 24.10.2018 1
ФАС обвинило четыре авиакомпании в завышении цен на перелеты из Казани в Москву
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», Utair, «Северный ветер» и «Сибирь».

Их обвиняют «в установлении экономически, технологически и иным образом необоснованно завышенных тарифов» на перевозки по маршруту Казань — Москва, сообщается на сайте ведомства.

На данный момент для разбирательства создана специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба планирует разработать новую схему ценообразования на билеты на самолеты.

БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:08
    аэрофлот дорого конечно, но комфортно!
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