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Происшествия

Клинтонам и Обаме прислали посылки с бомбами

16:39, 24.10.2018
Клинтонам и Обаме прислали посылки с бомбами
Фото: commons.wikimedia.org / Кристиан Рикардо

В почте, отправленной в дом бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, нашли бомбу.

На данный момент федеральные власти расследуют инцидент. Мощность бомбы не уточняется. Как сообщает The New York Times, аналогичное взрывное устройство прислано в офис экс-президента США Барака Обамы.

Отмечается, что устройства были похожи на то, что было найдено в понедельник в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса.

Происшествия
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