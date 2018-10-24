Клинтонам и Обаме прислали посылки с бомбами

В почте, отправленной в дом бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, нашли бомбу.



На данный момент федеральные власти расследуют инцидент. Мощность бомбы не уточняется. Как сообщает The New York Times, аналогичное взрывное устройство прислано в офис экс-президента США Барака Обамы.

Отмечается, что устройства были похожи на то, что было найдено в понедельник в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса.

