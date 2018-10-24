В Башкирии из-за кредитов снизились реальные доходы населения

Реальные доходы жителей Башкирии снизились на 4,6%. Информацию за период с января по август этого года приводит Федеральная служба государственной статистики по Республике Башкортостан.

Одной из причин снижения доходов является рост обязательных платежей и разнообразных взносов, в частности, процентов, уплаченных населением за кредиты. Так, данные показатели в 2018 году увеличились на 15%, или на 11 млрд рублей.

Также в ведомстве отмечают, что в республике наблюдается высокий рост закредитованности населения — «номинальные доходы жителей республики растут существенно более медленными темпами, чем объемы их кредитования».

Напомним, в России увеличилось количество безнадежных микрозаемщиков, которые могут больше никогда не получить кредитов легальными методами.