В России выросло число безнадежных микрозаемщиков

В России увеличилось количество безнадежных микрозаемщиков, которые могут больше никогда не получить кредитов легальными методами.



В первом полугодии 2018-го, по данным Объединенного кредитного бюро, объем микрозаймов с просрочкой свыше шести месяцев вырос на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,5 млрд рублей, пишут «Известия».



Такие россияне в дальнейшем смогут получить деньги в кредит только у нелегальных контор, займы которых предоставляются под 1000% годовых. При этом к должникам могут применяться незаконные методы взыскания.



Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе падением уровня доходов граждан, а также их неспособностью объективно оценить свои финансовые возможности.



Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане по итогам первого полугодия средний «заем до зарплаты» снизился с 13 до 9,3 тыс. рублей.