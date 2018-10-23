В Минтруда РТ напомнили о четырех выходных подряд в начале ноября

В ноябре жители Татарстана в праздники будут отдыхать четыре дня подряд.

В пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан пояснили, что 4 ноября, отмечается День народного единства. В связи с этим праздничный выходной день переносится на понедельник, 5 ноября.

Во вторник, 6 ноября, в Татарстане отмечается День Конституции РТ, который также будет выходным.

Таким образом, в 2018 году при пятидневной рабочей неделе 3, 4, 5 и 6 ноября являются днями отдыха.



В начале октября правительство утвердило перенос выходных дней в России в 2019 году. Выходными днями будут считаться периоды с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая, с 2 по 4 ноября и 12 июня.