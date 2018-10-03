Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2019 году

Правительство утвердило перенос выходных дней в России в 2019 году.

Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенесут на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Кроме того, будет перенесен выходной с 23 февраля (суббота) на 10 мая (пятница).

Таким образом выходными днями в 2019 году будут считаться периоды с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая, с 2 по 4 ноября и 12 июня.

Напомним, что Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект переноса выходных в июле этого года.