Суд отправил под домашний арест главного инженера «Казаньгоргаза»

Сегодня Советский райсуд Казани избрал меру пресечения главному инженеру ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагиму Ильясову. Он отправлен под домашний арест до 22 ноября.

При этом Следственный комитет просил арестовать подозреваемого. Ильясов обвиняется в земельных аферах с предварительным ущербом на 2 млн рублей.

Весной следствие также требовало отправить инженера в СИЗО. Тогда сотрудник «Казаньгоргаза» подозревался в уводе земель, принадлежавших городу. «Реальное время» подробно описывало дело Ильясова. С тех пор в нем прибавились два эпизода хищения по участкам в 12 соток.