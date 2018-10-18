Следком повторно просит ареста для главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз»

Фото: Реальное время

В Советский райсуд Казани доставлен главный инженер ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагим Ильясов. Следком просит арестовать его в качестве обвиняемого в земельных аферах с предварительным ущербом на 2 млн рублей.

Защитник подозреваемого напомнил: в апреле в аресте Ильясова отказал Высокогорский райсуд. Следователь Ильнур Галиуллин напомнил — тогда были другие обстоятельства. С тех пор в деле появились два эпизода хищения по участкам в 12 соток, а кроме того, Ильясову предъявили обвинение.

О деталях первого дела газовика «Реальное время» подробно рассказывало весной.