Бой между Нурмагомедовым и Мейвезером пройдет по боксерским правилам

Чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил, что готов сразиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

«Я сам себе босс. Я не могу говорить за Хабиба, но что касается моей позиции, то мы можем организовать этот бой. Он вызвал меня. Поэтому ему придется прийти в мой мир», — цитирует Мейвезера TMZ.

Напомним, ранее Нурмагомедов после своей победы над Конором Макгрегором предложил Мейвезеру провести бой. Флойд вызов принял, посоветовав организаторам потенциального боя готовить деньги.

Чуть позже, президент UFC Дэйна Уайт отметил, что Нурмагомедов остается в его организации и продолжит свои выступления в ММА.