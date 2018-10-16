Мейуэзер принял вызов Нурмагомедова

Американский боксер Флойд Мейуэзер согласился с предложением чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, провести бой.

«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте чековые книжки! Посмотрите на странице Леонарда Эллербе — Хабиб Нурмагомедов бросил мне вызов. Сделаем Лас-Вегас снова великим!», — написал Мейуэзер в Instagram.

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«Только не в Вегасе, они не отдадут мне деньги»,— прокомментировал пост Мейуэзера Нурмагомедов.

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Напомним, Нурмагомедов 7 сентября победил экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора. Мэйуэзер в последнем боксерском поединке победил Макгрегора техническим нокаутом.

После Нурмагомедов вызвал на поединок Мэйуэзера. У американского бойца на счету 50 побед в 50 поединках, у Нурмагомедова — 27 побед в 27 боях.