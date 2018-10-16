Новости спорта

03:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Мейуэзер принял вызов Нурмагомедова

01:30, 16.10.2018
Мейуэзер принял вызов Нурмагомедова
Фото: ruspekh.ru

Американский боксер Флойд Мейуэзер согласился с предложением чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, провести бой.

«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте чековые книжки! Посмотрите на странице Леонарда Эллербе — Хабиб Нурмагомедов бросил мне вызов. Сделаем Лас-Вегас снова великим!», — написал Мейуэзер в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 15 Окт 2018 в 7:26 PDT

«Только не в Вегасе, они не отдадут мне деньги»,— прокомментировал пост Мейуэзера Нурмагомедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 15 Окт 2018 в 10:02 PDT

Напомним, Нурмагомедов 7 сентября победил экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора. Мэйуэзер в последнем боксерском поединке победил Макгрегора техническим нокаутом.

После Нурмагомедов вызвал на поединок Мэйуэзера. У американского бойца на счету 50 побед в 50 поединках, у Нурмагомедова — 27 побед в 27 боях.

Спорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты