Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мэйуэзера

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру. Соответствующее видео опубликовал в своем Instagram боксерский менеджер Деджуан Блэйк.



«Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27. Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?!», — заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Напомним, Нурмагомедов 7 сентября победил экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора. Мэйуэзер в последнем боксерском поединке победил Макгрегора техническим нокаутом.

Ранее специальная атлетическая комиссия временно дисквалифицировала Нурмагомедова и Макгрегора из-за массовой драки после боя с участием бойцов, их команд и болельщиков. Комиссия MMA начала расследование. Тем временем, американский рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову $2 млн за уход из UFC и бой на турнире организации Bellator.