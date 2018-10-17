Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать в UFC

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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов продолжит свои выступления в его бойцовской организации.

«Очевидно, он был немного расстроен, но мы все обсудили, — сказал Уайт. — Хабиб эмоциональный человек, и бой его был таким же. Он отличный парень, у нас всегда были хорошие отношения. Хабиб останется в UFC, а вот о будущем Зубайра я не могу говорить с полной уверенностью».

Напомним, ранее Нурмагомедов заявил о готовности покинуть UFC в случае, если его партнера по команде Зубайра Тухугова дисквалифицируют за драку после боя Хабиба с Конором Макгрегором.