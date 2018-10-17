Официальное открытие ресторана Black Star Burger в Перми перенесли на неопределенный срок

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Официальное открытие Black Star Burger в Перми перенесено на неопределенный срок.

Планировалось, что 17 октября состоится торжественное открытие ресторана, на которое приедет рэпер Тимати. Также ожидалось, что музыкант после короткого выступления на улице раздаст тысячу бургеров пермякам.

Одной из возможных причин мог стать отказ администрации района в проведении события, но позже информация была опровергнута, сообщает «Эхо Перми».

В настоящее время представители сети рассказали, что открытие заведения откладывается на неопределенный срок. Точная дата не называется, неизвестно также, приедет ли Тимати на перенесенное открытие в Пермь.

Напомним, техническое открытие ресторана Black Star Burger в Перми состоялось 5 сентября. Стоит отметить, что за последнее время рэпер уже открыл свои бургерные в Уфе и Нижнем Новгороде. Сообщалось также о планах запустить заведение в Казани, но пока никакой точной информации не появлялось.