Репер Тимати раздаст 1000 бургеров на официальном открытии Black Star Burger в Перми

На официальное открытие Black Star Burger в Перми приедет репер Тимати. Мероприятие запланировано на 17 октября.

Планируется, что организаторы установят рядом с рестораном сцену, где состоится короткое выступление главы лейбла Тимати. Также ожидается, что музыкант планируют раздать бесплатно тысячу бургеров, сообщает «Эхо Перми». Организаторы рассчитывают на три тысячи пермяков на открытии ресторана.

Напомним, техническое открытие ресторана Black Star Burger в Перми состоялось 5 сентября. Стоит отметить, что за последнее время рэпер уже открыл свои бургерные в Уфе и Нижнем Новгороде.

Сообщалось также о планах запустить заведение в Казани, но пока никакой точной информации не появлялось.