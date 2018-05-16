Тимати официально открыл в Нижнем Новгороде Black Star Burger

Вчера, 15 мая, на ул. Большой Покровской, 42, в Нижнем Новгороде состоялось официальное открытие бургерной Black Star Burger, на которое приехал Тимати (Тимур Юнусов). Об этом сообщает портал NN.ru.

Открытие началось в 17.00 на стадионе «Динамо». Сам Тимати прибыл в 18.00 и раздал присутствующим несколько бургеров собственного приготовления. Спустя 40 минут он уехал. Далее бургеры раздавали работники заведения и совладелец бургерной Юрий Левитас.

Некоторым из присутствующих из-за жаркой погоды понадобилась помощь врачей.

Отметим, что первая бургерная сети была открыта в сентябре 2016 года в Москве. Сейчас заведения есть также в Уфе, Воронеже и Грозном. В Нижнем Новгороде техническое открытие заведения состоялось в апреле.

Напомним, что на открытии Black Star Burger в Уфе произошла давка.