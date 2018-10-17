Инвентаризация выявила на счетах дочки «Сувар Девелопмента» 3,7 млрд рублей
Инвентаризация имущества ООО «Краснодар Девелопмент» («дочка» «Сувар Девелопмент»), которое строит в столице Кубани ЖК «Казанский», выявила на денежных счетах компании 3,7 млрд рублей.
Речь идет о расчетном счете в Краснодарском отделении №8619 в ПАО «Сбербанк» по состоянию на 1 августа, следует из сообщения конкурсного управляющего, опубликованного в едином реестре сведений о банкротствах.
Отмечается, что инвентаризация была проведена 16 октября 2018 года.
Напомним, Арбитражный суд Татарстана признал банкротом «Краснодар Девелопмент» в августе 2018 года. Сумма требований кредиторов к компании превысила 2,2 млрд рублей.
В июне имущество ООО «Сувар Девелопмент» оценили примерно в 5 млрд рублей. В состав имущества вошли доли в пяти компаниях, в том числе ООО «Краснодар Девелопмент» стоимостью 376,6 млн рублей.Бизнес Татарстан
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