Краснодарскую «дочку» «Сувар Девелопмента» признали банкротом за долги в 2,2 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан признал банкротом «дочку» «Сувар Девелопмента» — ООО «Краснодар Девелопмент», которое строит в столице Кубани ЖК «Казанский». Об этом говорится в материалах арбитража.

Отмечается, что конкурсное производство в отношении «Краснодар Девелопмента» открыто сроком на четыре месяца, до 26 ноября 2018 года. Общая сумма требований кредиторов к компании превысила 2,2 млрд рублей, сказано в документах суда.



Временный управляющий ООО «Краснодар Девелопмент» пояснил, что все обязательства компании перед 151 дольщиком были выполнены.

Он рассказал, что часть дольщиков из недостроенного жилого дома были переведены на свободные квартиры достроенного дома, и по актам приема передачи все дольщики получили свои квартиры от должника.

Ранее «Реальное время» писало, что иск о банкротстве ООО «Краснодар Девелопмент» в прошлом году подавал «Тимер Банк».

На днях стало известно, что конкурсный управляющий «Сувар Девелопмента» выставил на торги вклады в уставный капитал ООО «Краснодар Девелопмент» стоимостью 376,6 млн рублей.