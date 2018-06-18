Имущество «Сувар Девелопмент» оценили в 230,8 млн рублей

Имущество ООО «Сувар Девелопмент» оценивается в 230,8 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий должника Иван Кондратьев.

В состав имущества входят доли в пяти компаниях. Так, «Сувар Девелопмент» принадлежит 100% ООО «Краснодар Девелопмент» стоимостью 376,6 млн рублей, 100% ООО «Чаллы Яр» стоимостью 192,8 млн рублей, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «РИЭЛТИ» стоимостью 312,5 тыс. рублей и 0,016% ООО «Авто Хаус» стоимостью 14,2 тыс. рублей. При этом доля 67% в ООО «Елабуга Девелопмент» была оценена в 0 рублей, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Ранее «Сувар Девелопмент» предъявил требования к «Новой Нефтехимии» на 2,2 млрд рублей.