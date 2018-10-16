Доля российских клиентов в кипрских банках сократилась до 2%

Российских клиентов в банковской системе Кипра осталось не более 2%. Отмечается, что теперь их меньше, чем местных жителей и клиентов из других европейских стран.

Число принадлежащих россиянам депозитов сократилось на 37%, и теперь их в кипрских банках менее 6%, сообщил глава Ассоциации кипрских банков (АКБ) Майкл Каммас в письме для EUobserver.

Отметим, что Центробанк Кипра под влиянием США ужесточил требования к иностранным клиентам с лета этого года. После чего многие российские компании начали переводить активы, в том числе в созданные для этого офшоры.

Среди компаний, решивших сменить «прописку», оказались структуры Олега Дерипаски, Алишера Усманова и другие.