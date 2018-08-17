«Русал» следом за En+ может зарегистрироваться в России

Фото: ru.wikipedia.org / World Economic Forum

Компания «Русал», попавшая под санкции США, рассматривает возможность смены юрисдикции с острова Джерси на территорию России.

«В ходе состоявшегося 16 августа заседания совет директоров компании тщательно изучил потенциальную возможность смены юридического адреса компании с острова Джерси в Российскую Федерацию, что увязывается с принятыми 3 августа в РФ законами о международных компаниях и создании специальных административных районов», — приводит сообщение компании ТАСС.

Совет директоров компании считает, что смена юрисдикции «может отвечать наилучшим интересам акционеров», однако окончательное решение на этот счет пока не принято и будет представлено на обсуждение акционерам.

Ранее совет директоров энергометаллургической группы En+ Олега Дерипаски, попавшей под санкции США, одобрил перевод 100%-ной «дочки» En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию.