Госдума приняла закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете на осуществление автобусных перевозок без лицензии.

Согласно новым правилам, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками пассажиров, обязаны получить лицензию в течение 120 дней с момента вступления закона в силу, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, перевозчики теперь должны будут оснастить автобусы тахографами. Показания с них будут проверять органы госконтроля.

Напомним, накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил избавиться от практики нелегальных перевозок в регионе. Он отчитал правительство республики за упущение и попросил до 1 декабря решить проблему.