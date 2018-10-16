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Госдума приняла закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок

12:34, 16.10.2018
Госдума приняла закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок
Фото: realnoevremya.ru / Владимир Васильев

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете на осуществление автобусных перевозок без лицензии.

Согласно новым правилам, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками пассажиров, обязаны получить лицензию в течение 120 дней с момента вступления закона в силу, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, перевозчики теперь должны будут оснастить автобусы тахографами. Показания с них будут проверять органы госконтроля.

Напомним, накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил избавиться от практики нелегальных перевозок в регионе. Он отчитал правительство республики за упущение и попросил до 1 декабря решить проблему.

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