В Татарстане ожидается туман и до +8°С

Сегодня, 14 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от -3°С до +2°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +5°С до +8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +3°С до +7°С.

Накануне МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 14 октября. Он ожидается местами по республике в ночные и дневные часы.