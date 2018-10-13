МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 14 октября
ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 00 часов до 8 часов 14 октября.
По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром местами по Республике Татарстан ожидается туман, сообщили в МЧС.
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах возможен мокрый снег.Общество Татарстан
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