МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 14 октября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 00 часов до 8 часов 14 октября.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром местами по Республике Татарстан ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах возможен мокрый снег.