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Коалиция во главе с США применила белый фосфор при авиаударе по Сирии – СМИ

13:37, 13.10.2018
Коалиция во главе с США применила белый фосфор при авиаударе по Сирии – СМИ
Фото: pixabay.com

Возглавляемая США коалиция нанесла удар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. При осуществлении бомбардировки применялись боеприпасы с запрещенным белым фосфором.

По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал, передает агентство SANA со ссылкой на источники.

Напомним, в апреле США, Франция и Великобритания по приказу Дональда Трампа нанесли удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Позднее ОЗХО пришла к выводу, что «с большой долей вероятности» зарин и хлор использовались в качестве химоружия в Сирии 24 и 25 марта 2017 года.

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