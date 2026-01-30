Россияне стали реже считать себя знатоками искусственного интеллекта
За три года доля уверенных в своих знаниях ИИ снизилась с 28% до 20%, при этом отношение к технологиям остается преимущественно позитивным
Доля россиян, которые считают, что хорошо разбираются в теме искусственного интеллекта, за три года снизилась с 28% в 2023 году до 20% в 2025-м. Об этом свидетельствуют данные исследований аналитического центра НАФИ.
Несмотря на снижение самооценки знаний, отношение к ИИ в целом остается скорее позитивным. По данным исследований «Тет-о-твет», как минимум половина россиян уверены, что технологии с использованием искусственного интеллекта приносят больше пользы, чем потенциальных угроз.
Наиболее полезными ИИ-технологиями россияне называют виртуальные ассистенты и умные колонки, а также виртуальную реальность — оба направления получили по 57% упоминаний. Роботов и технологии распознавания лиц считают полезными по 49% опрошенных.
В то же время сохраняется и тревожность: 43% россиян беспокоит, к чему может привести повсеместное использование ИИ.
Как отмечается в данных платформы «Цифровой гражданин», развитие технологий опережает адаптацию пользователей. Уровень цифровой грамотности россиян остается на плато и составляет 70 баллов из 100.
