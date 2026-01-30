Экс-глава Больших Полян в Татарстане стала фигурантом уголовного дела

Экс-глава Больших Полян в Татарстане стала фигурантом уголовного дела. Прокуратура Алексеевского района выявила факты нарушения закона со стороны бывшего руководителя Натальи Александровой.

Следствие установило, что перед увольнением Александрова присвоила вверенное ей имущество на сумму более 100 тысяч рублей. Для прикрытия преступления она подготовила и утвердила поддельные документы, которые передала в бухгалтерию муниципального учреждения.

Кроме того, бывшая руководитель поселения заключала фиктивные договоры на услуги трактора «Беларусь МТЗ-82», принадлежащего сельскому поселению. Это привело к нецелевым расходам бюджетных средств на сумму свыше 150 тысяч рублей. Известно, что Александрова это делала с целью получения выгоды для личного фермерского хозяйства.

По результатам расследования в отношении экс-главы возбуждены уголовные дела по статьям о присвоении, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, что в сентябре 2025 года Александрова была уволена в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры.



Наталья Жирнова