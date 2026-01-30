31 января школы в Казани изменят формат работы из-за плана «Буран»

Обучение будет дистанционным и электронным, движение школьных маршрутов приостановлено

Фото: Олег Тихонов

В субботу, 31 января, обучение будет организовано в дистанционном и электронном форматах. В образовательных учреждениях продолжат работу дежурные классы. Об этом сообщает мэрия Казани.

Движение школьных маршрутов временно приостановлено. О том, как учебные заведения будут работать в понедельник, сообщат дополнительно.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани с 18:00 введут план «Буран».

Ариана Ранцева