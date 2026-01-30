31 января школы в Казани изменят формат работы из-за плана «Буран»
Обучение будет дистанционным и электронным, движение школьных маршрутов приостановлено
В субботу, 31 января, обучение будет организовано в дистанционном и электронном форматах. В образовательных учреждениях продолжат работу дежурные классы. Об этом сообщает мэрия Казани.
Движение школьных маршрутов временно приостановлено. О том, как учебные заведения будут работать в понедельник, сообщат дополнительно.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани с 18:00 введут план «Буран».
