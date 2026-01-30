В Казани выпала треть месячной нормы осадков за одни сутки

Гидрометцентр Татарстана разъяснил систему измерения снегопадов в республике и предоставил данные по количеству осадков в крупных населенных пунктах за прошедшие сутки

Фото: Артем Дергунов

В Казани выпала треть месячной нормы осадков за сутки. Об этом сообщили в мэрии, заявив, что за этот период выпало 35% от нормы снега.

Тем временем Гидрометцентр Татарстана разъяснил систему измерения снегопадов в республике и предоставил данные по количеству осадков в городах региона за последние сутки. По словам специалистов, в среднем 1 миллиметр выпавшего снега соответствует 1-1,5 сантиметрам высоты покрова, хотя этот показатель может варьироваться в зависимости от плотности и структуры снега.

По оперативным данным метеостанций Татарстана, в ночь на 30 января 2026 года зафиксировано значительное превышение месячной нормы осадков в ряде районов республики. Наибольшее количество осадков отмечено в районе метеостанции Вязовые — 73 мм (203% от нормы), в Казани выпало 66,4 мм (144% от нормы). Так же «засыпало» Тетюши — 44 мм осадков и 148% от нормы, Арск — 75,6 мм и 180% от нормы, Дрожжаное — 43 мм и 166% от месячной нормы.

Сейчас казанские коммунальщики работают в усиленном режиме.

Наталья Жирнова