21:22 МСК
Протяженность дорог Татарстана достигла 40,9 тысячи километров

19:53, 30.01.2026

В 2025 году построено и реконструировано более 224 км, капитальный ремонт проведен на 1 464 км дорожного полотна

Фото: Надира Хасанова

Дорожная сеть Татарстана достигла протяженности 40,9 тыс. км.

Транспортная инфраструктура республики активно развивается. В 2025 году построено и реконструировано более 224 км дорог.

Капитальный ремонт проведен на 1 464 км дорожного полотна, что позволило улучшить качество транспортной сети региона.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане за год зафиксировали 8 млн нарушений ПДД.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

