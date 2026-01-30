Протяженность дорог Татарстана достигла 40,9 тысячи километров
В 2025 году построено и реконструировано более 224 км, капитальный ремонт проведен на 1 464 км дорожного полотна
Дорожная сеть Татарстана достигла протяженности 40,9 тыс. км.
Транспортная инфраструктура республики активно развивается. В 2025 году построено и реконструировано более 224 км дорог.
Капитальный ремонт проведен на 1 464 км дорожного полотна, что позволило улучшить качество транспортной сети региона.
