Мэрия: в Казани с 18:00 введут план «Буран»

Предварительно, он продлится ближайшие три дня из-за сложной ситуации со снегом

Фото: Максим Платонов

Мэрия Казани объявила о введении плана «Буран» в связи с экстремальными снегопадами. Особый режим начнет действовать с 18:00 сегодняшнего дня и продлится ориентировочно трое суток.

Для обеспечения комфортного передвижения горожан в период непогоды усилят работу метрополитена. В часы пик на линии выйдет дополнительное количество электропоездов. Специалисты рекомендуют жителям по возможности воздержаться от использования личного транспорта.

Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме. За последние сутки они вывезли из города 15,5 тысячи тонн снега. В уборке задействовано 964 единицы спецтехники, включая привлеченные машины, а также 683 дорожных рабочих. Все восемь снегоплавильных станций функционируют на полную мощность.



Наталья Жирнова