Самолет специального летного отряда замечен в небе над Татарстаном

Ту-214 с регистрационным номером RA-64521 вылетел из московского аэропорта Внуково

По данным сервиса отслеживания полетов, в воздушном пространстве Татарстана находится самолет Ту-214 специального летного отряда «Россия».

Судя по карте, самолет находится в районе деревень Матюшино, Ташевка и Гребени (Нариман) Верхнеуслонского района республики.

Борт с регистрационным номером RA-64521 вылетел из московского аэропорта Внуково. На текущий момент воздушное судно находится на высоте около 1 260 метров, движется со скоростью примерно 376 километров в час.

Ранее «Реальное время» сообщало, что собираемые в Казани самолеты ТУ-214 перевезли более 2 миллионов пассажиров.

Дмитрий Зайцев