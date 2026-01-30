На вылет из Казани задерживаются самолеты в Уфу и Астрахань
Пассажиры смогут влететь в эти города спустя 9 часов после назначенного по расписанию времени
На вылет из Казани задерживаются самолеты в Уфу и Астрахань. Это следует из их статуса на сайте онлайн-табло кзаанского аэропорта.
Пассажиры рейсов смогут влететь в эти города спустя 9 часов после назначенного по расписанию времени. В Астрахань самолет должен был вылетать в 7:50 по мск, но перенесен на 17:25, а самолет в Уфу вылетит вместо 14:40 только в 23:55 по мск.
В Татарстане уже несколько дней наблюдается тяжелая погодная ситуация. Минувшей ночью в Казани выпало аномальное количество снега. Мэрия города даже попросила казанцев по возможности воздержаться от поездок.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».