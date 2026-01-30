В Казани начали строить новый пассажирский терминал аэропорта

Терминал площадью 31,9 тыс. кв. м с четырьмя телетрапами рассчитан на 5,7 млн пассажиров в год

Фото: Динар Фатыхов

В Международном аэропорту Казани началось строительство нового терминала площадью 31,9 тыс. кв. м с четырьмя телетрапами. Комплекс рассчитан на обслуживание более 5,7 млн пассажиров в год, сообщили на коллегии республиканского Минтранса.

Открытие терминала запланировано на август 2026 года. Новый объект будет обслуживать внутренние рейсы, а существующие терминалы 1 и 1А сохранят работу для международных перелетов.

Ариана Ранцева