Бывшему мэру Нижнекамска Муллину продлили арест до 3 апреля

Решение связано со сложностью расследования и большим объемом следственных действий

Фото: Артем Дергунов

Городской суд Набережных Челнов удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения экс-мэру Нижнекамска Рамилю Муллину. Бывший глава города останется в СИЗО до 3 апреля, сообщает chelny-biz.ru.

Решение связано со сложностью расследования и большим объемом следственных действий. На данный момент допрошено 47 свидетелей, наложен арест на имущество. Предстоит провести допросы еще 275 военнослужащих и рекрутов.

По версии следствия, Муллин мог быть причастен к схемам, связанным с выплатами за привлечение жителей Нижнекамского района к контрактной службе на СВО. Кроме того, следствие установило, что аналогичным образом Муллин нанес ущерб ДОСААФ Татарстана на сумму более 11 миллионов рублей.

предоставлено пресс-службой администрации НМР

Дополнительно следствие выявило факт превышения должностных полномочий, связанный со школой «СОлНЦе». По данным расследования, экс-мэр предоставил организации муниципальное помещение на безвозмездной основе и способствовал трудоустройству ее сотрудников в муниципальные учреждения. Предварительный ущерб по этому эпизоду оценивается в 10 млн рублей.



Наталья Жирнова