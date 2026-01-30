Бывшему мэру Нижнекамска Муллину продлили арест до 3 апреля
Решение связано со сложностью расследования и большим объемом следственных действий
Городской суд Набережных Челнов удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения экс-мэру Нижнекамска Рамилю Муллину. Бывший глава города останется в СИЗО до 3 апреля, сообщает chelny-biz.ru.
Решение связано со сложностью расследования и большим объемом следственных действий. На данный момент допрошено 47 свидетелей, наложен арест на имущество. Предстоит провести допросы еще 275 военнослужащих и рекрутов.
По версии следствия, Муллин мог быть причастен к схемам, связанным с выплатами за привлечение жителей Нижнекамского района к контрактной службе на СВО. Кроме того, следствие установило, что аналогичным образом Муллин нанес ущерб ДОСААФ Татарстана на сумму более 11 миллионов рублей.
Дополнительно следствие выявило факт превышения должностных полномочий, связанный со школой «СОлНЦе». По данным расследования, экс-мэр предоставил организации муниципальное помещение на безвозмездной основе и способствовал трудоустройству ее сотрудников в муниципальные учреждения. Предварительный ущерб по этому эпизоду оценивается в 10 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».