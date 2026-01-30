Визовые центры Канады из-за санкций прекратили работу в России

Теперь россиянам необходимо обращаться в визовые центры, расположенные за пределами страны

С 28 января сообщается о прекращении обслуживания российских граждан в визовых центрах Канады на территории России. Решение связано с введением санкций против страны, сказано на сайте www.canada.ca.

Теперь заявителям необходимо обращаться в визовые центры, расположенные за пределами России. Подать документы можно только после получения специального запроса от иммиграционной службы Канады (IRCC).

Порядок подачи документов изменился: некоторые визовые центры принимают паспорта исключительно по почте или через курьерскую службу. Информацию о способах подачи необходимо уточнять на официальных сайтах конкретных визовых центров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ЕС растет число отказов в визах для россиян.

Наталья Жирнова