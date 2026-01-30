Россия и ОАЭ работают над созданием Зерновой биржи БРИКС
Инициатива, представленная Дмитрием Патрушевым на выставке Gulfood 2026, охватывает страны с почти половиной мирового потребления зерновых
Россия и Объединенные Арабские Эмираты ведут работу в рамках инициативы по созданию Зерновой биржи БРИКС, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Международной выставке Gulfood 2026 в Дубае.
По его словам, инициатива имеет глобальное значение, так как на страны БРИКС приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур. Россия и ОАЭ планируют продолжать развитие сотрудничества в этом направлении.
Ранее «Реальное время» писало, что татарстанские компании заключили экспортные контракты на Gulfood 2026.
