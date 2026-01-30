Новости общества

21:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия и ОАЭ работают над созданием Зерновой биржи БРИКС

17:55, 30.01.2026

Инициатива, представленная Дмитрием Патрушевым на выставке Gulfood 2026, охватывает страны с почти половиной мирового потребления зерновых

Россия и ОАЭ работают над созданием Зерновой биржи БРИКС
Фото: предоставлено пресс-службой правительства России

Россия и Объединенные Арабские Эмираты ведут работу в рамках инициативы по созданию Зерновой биржи БРИКС, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Международной выставке Gulfood 2026 в Дубае.

По его словам, инициатива имеет глобальное значение, так как на страны БРИКС приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур. Россия и ОАЭ планируют продолжать развитие сотрудничества в этом направлении.

Ранее «Реальное время» писало, что татарстанские компании заключили экспортные контракты на Gulfood 2026.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также