Официально: Россия прекратила удары по Украине до 1 февраля

Это произошло по личной просьбе президента США Дональда Трампа к Владимиру Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство приняло решение прекратить удары по украинской территории до 1 февраля по личной просьбе президента США Дональда Трампа.

По словам Пескова, данное соглашение призвано способствовать созданию благоприятных условий для организации дальнейших переговоров. Он также опроверг слухи о возможном визите украинского руководства в Москву, уточнив, что инициатива о проведении встречи принадлежит исключительно украинской стороне, а не Кремлю.

— Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно, — ранее привело слова Дональда Трампа РИА «Новости».

Наталья Жирнова