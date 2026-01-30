Татарстан развивает международные транспортные коридоры
Особое внимание уделяется Свияжскому мультимодальному логистическому центру для повышения транзитного потенциала региона
Транспортная система республики активно развивается в направлении международных коридоров. Особое внимание уделяется развитию Свияжского мультимодального логистического центра.
Стратегическая задача — создание эффективной транспортной сети, связывающей различные виды транспорта и обеспечивающей транзитный потенциал региона.
