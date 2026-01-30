Новости общества

Татарстан развивает международные транспортные коридоры

20:39, 30.01.2026

Особое внимание уделяется Свияжскому мультимодальному логистическому центру для повышения транзитного потенциала региона

Фото: Олег Тихонов

Транспортная система республики активно развивается в направлении международных коридоров. Особое внимание уделяется развитию Свияжского мультимодального логистического центра.

Стратегическая задача — создание эффективной транспортной сети, связывающей различные виды транспорта и обеспечивающей транзитный потенциал региона.

Ранее «Реальное время» писало, что пригородными туристическими поездами Татарстана воспользовались почти 30 тыс. человек.

