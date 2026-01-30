В Татарстане возобновили движение грузовиков и автобусов на трассе Алексеевское — Альметьевск
Это связано с нормализацией метеорологической обстановки
С 9:00 30 января в Татарстане возобновилось движение для грузовых автомобилей и автобусов на трассе Алексеевское — Альметьевск. Об этом сообщили в ООО «Единый оператор» в связи с нормализацией метеорологической обстановки.
Трасса Алексеевское — Альметьевск — платная региональная дорога протяженностью 145 км, входящая в состав маршрута Шали (М‑7) — Бавлы (М‑5). Она проходит через пять районов Татарстана: Алексеевский, Чистопольский, Новошешминский, Черемшанский и Альметьевский.
Ранее скоростную дорогу уже закрывали 27 января для всех видов транспорта и открыли накануне, 29 января.
