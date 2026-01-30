В Татарстане возобновили движение грузовиков и автобусов на трассе Алексеевское — Альметьевск

Это связано с нормализацией метеорологической обстановки

Фото: Максим Платонов

С 9:00 30 января в Татарстане возобновилось движение для грузовых автомобилей и автобусов на трассе Алексеевское — Альметьевск. Об этом сообщили в ООО «Единый оператор» в связи с нормализацией метеорологической обстановки.

Трасса Алексеевское — Альметьевск — платная региональная дорога протяженностью 145 км, входящая в состав маршрута Шали (М‑7) — Бавлы (М‑5). Она проходит через пять районов Татарстана: Алексеевский, Чистопольский, Новошешминский, Черемшанский и Альметьевский.

Ранее скоростную дорогу уже закрывали 27 января для всех видов транспорта и открыли накануне, 29 января.



Рената Валеева