В Татарстане за год зафиксировали 8 млн нарушений ПДД
Итоги работы по безопасности дорожного движения обсудили на совещании с участием представителей органов власти и профильных ведомств
Состоялось совещание с участием представителей органов власти и профильных организаций в сфере транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. С отчетным докладом выступил президент Академии наук РТ, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.
По итогам года специалисты ГБУ БДД выявили 8 миллионов нарушений правил дорожного движения с использованием средств фотовидеофиксации, организовали 3,5 тысячи профилактических мероприятий и согласовали 35 тысяч документов на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Отдельное внимание уделяется обеспечению сохранности автомобильных дорог. Совместно с Ространснадзором продолжается работа по привлечению к ответственности юридических и физических лиц, нарушающих правила грузоперевозок.
В рамках развития интеллектуальных транспортных систем модернизировано 19 светофорных объектов и установлено 92 детектора транспорта.
Также расширяется просветительская деятельность. Реализуются информационно-игровые курсы по безопасности дорожного движения для школьников, развивается образовательный интернет-портал «Сакла», число посещений которого превысило 1 миллион.
В числе приоритетных задач на 2026 год обозначены снижение аварийности и смертности на дорогах Татарстана, совершенствование мер профилактики ДТП, развитие интеллектуальных транспортных систем и внедрение цифровых решений.
