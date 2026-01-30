В Татарстане за год зафиксировали 8 млн нарушений ПДД

Итоги работы по безопасности дорожного движения обсудили на совещании с участием представителей органов власти и профильных ведомств

Фото: Динар Фатыхов

Состоялось совещание с участием представителей органов власти и профильных организаций в сфере транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. С отчетным докладом выступил президент Академии наук РТ, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

По итогам года специалисты ГБУ БДД выявили 8 миллионов нарушений правил дорожного движения с использованием средств фотовидеофиксации, организовали 3,5 тысячи профилактических мероприятий и согласовали 35 тысяч документов на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Отдельное внимание уделяется обеспечению сохранности автомобильных дорог. Совместно с Ространснадзором продолжается работа по привлечению к ответственности юридических и физических лиц, нарушающих правила грузоперевозок.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

В рамках развития интеллектуальных транспортных систем модернизировано 19 светофорных объектов и установлено 92 детектора транспорта.

Также расширяется просветительская деятельность. Реализуются информационно-игровые курсы по безопасности дорожного движения для школьников, развивается образовательный интернет-портал «Сакла», число посещений которого превысило 1 миллион.

В числе приоритетных задач на 2026 год обозначены снижение аварийности и смертности на дорогах Татарстана, совершенствование мер профилактики ДТП, развитие интеллектуальных транспортных систем и внедрение цифровых решений.

Ранее «Реальное время» писало, что на дорогах Татарстана за неделю выявили более 4 тысяч нарушений.

Ариана Ранцева