Казанцы тратят на школьные нужды детей до 20 тысяч рублей в месяц

Аналитики выяснили, что основные расходы приходятся на компьютеры, кружки и репетиторов, а 71% родителей экономят на себе ради детей

Фото: Ринат Назметдинов

Ежемесячно каждый третий родитель (31%) тратит от 5 до 10 тысяч рублей на школьные нужды ребенка, 22% — от 10 до 15 тысяч рублей, столько же — от 15 до 20 тысяч рублей. У 16% расходы не превышают 5 тысяч, а у 9% они превышают 20 тысяч рублей. Такие данные получили аналитики Группы Ренессанс Страхование после опроса 1 253 жителей крупных городов. Результаты исследования предоставили «Реальному времени».

Наиболее затратными категориями школьных расходов казанцы назвали покупку компьютера или другой техники (29%), оплату кружков и репетиторов (по 20%). Наименьшие траты приходятся на канцелярские товары (4%) и школьную форму (7%). Почти треть родителей (29%) считают завышенными взносы на нужды школы, 20% — стоимость онлайн-курсов, а 16% — цены на школьную одежду и обувь.

Для снижения расходов 62% родителей используют обмен учебниками, бесплатные онлайн-курсы и покупку б/у одежды. При этом 71% опрошенных признают, что иногда отказываются от необходимых вещей для себя, чтобы оплатить школьные нужды ребенка.

Ариана Ранцева