Татарстанский комплекс им. Дэн Сяопина принял первые составы из Китая

Проект в ОЭЗ «Алабуга» рассчитан на более 100 тыс. контейнеров в год и инвестиции в 282 млрд рублей к 2032 году

Логистический комплекс им. Дэн Сяопина в Татарстане выходит на полную мощность. Об этом сообщили на коллегии Минтранса и дорожного хозяйства Татарстана.

Крупнейший логистический проект в Тукаевском районе, реализуемый на территории ОЭЗ «Алабуга», готовится к полному запуску. Комплекс уже принял первые составы из Китая.

Планируемая годовая мощность комплекса составит более 100 тыс. контейнеров. К 2032 году объем инвестиций в инфраструктуру достигнет 282 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в Тукаевском районе Татарстана одобрен проект первой очереди логистического комплекса им. Дэн Сяопина.

Ариана Ранцева