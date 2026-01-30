Речной флот Татарстана пополнился двумя новыми скоростными судами
Суда «Герман Серебренников» и «Ильдус Мостюков» введены в эксплуатацию, пассажиропоток вырос на 5%, до 367,41 тыс. человек
В Татарстане речной флот пополнился новыми скоростными судами, сообщили на коллегии республиканского Минтранса.
Речной транспорт республики принял два новых судна типа «Метеор-2020», которые получили имена «Герман Серебренников» и «Ильдус Мостюков».
Пассажиропоток водного транспорта вырос на 5%. В навигацию 2025 года речной транспорт перевез 367,41 тыс. пассажиров.
Ранее «Реальное время» писало, что речное сообщение Казань — Набережные Челны планируют возобновить в 2026 году.
